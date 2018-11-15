С давних времен существует поверье, что, говоря человеку "спокойной ночи", вы буквально желаете ему провести ночь с покойным человеком. Поэтому-то и существует другое выражение, употребляемое в данной ситуации, и которое многие предпочитают первому. Это пожелание - доброй ночи.

Не спроста вы практически никогда не услышите, как один врач говорил бы другому такие слова как "спокойной ночи" или "спокойного дежурства", ведь это бы означало смерть одного из больных. Это устоявшееся правило.

Но из любого правила есть исключения. Врачи могут пожелать спокойной ночи больным или беременным, ведь ночь их может быть обеспокоена болезнью или, в случае с беременными, их дитем.

Но если, согласно старым приметам, нельзя желать спокойной ночи, что же тогда говорить друг другу на сон, грядущий?

Самая часто употребляемая фраза - Доброй ночи. Таким образом, вы пожелаете человеку проснуться отдохнувшим, в добром расположении духа. Другой способ заменить пожелание спокойной ночи - пожелать сладких сновидений. Особенно это подходит для детишек, чьи родители хотят, чтобы они спали сладким и спокойным сном, а значит сладким и спокойным он будет и для родителей.

Почему нельзя говорить спокойной ночи?

Наши предки говорили, провожая покойного в последний путь, ему желают "спать спокойно". То есть не волноваться и не тревожиться о проблемах земного мира. Услышав это выражение хотя бы раз в отношении усопших, наше подсознание сформирует устойчивую связь слов "спокойно", "спокойный" с покойным, то есть усопшим человеком.

К тому же, пожелание "спокойной ночи" несет в себе не только потаённый смысл, ассоциирующийся с покойниками, но также, буквально, предлагает на подсознательном уровне провести ночь с покойниками.

Таким образом, если вы хотите пожелать человеку провести ночь хорошо и проснуться на утро бодрым, свежим и выспавшимся, в замечательном расположении духа, следует выражение "спокойной ночи" заменить чем-нибудь другим с более положительной эмоциональной и смысловой нагрузкой, как, например, пожелание доброй ночи или сладких снов.

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