Сквер Скрябина и улица Немцова: какие улицы Киева переименовали (список) [ Редактировать ]
15 ноября Киевский городской совет переименовал четыре улицы, переулок, площадь и два сквера.
О новых названия сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook:
- улица Невская - улица Нивская (Шевченковский р-н);
- улица Желябова - улица Марии Капнист (Шевченковский р-н);
- переулок Баумана - переулок Фузиков (Шевченковский р-н);
- улица Кировская - улица Старицкой-Черняховской (Святошинский р-н);
- улица Сабурова - улица Сержа Лифаря (Деснянский р-н);
- площадь Красная Пресня - площадь Щекавицкая (Подольский р-н).
Кроме того, были переименованы два сквера:
"Сквер по улице Василия Порика, 7-9, на массиве Виноградарь мы назвали именем певца Кузьмы Скрябина... Также мы поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова", - сообщил Прокопив.
Он добавил, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике "Е-МІСТО".
Месяцем ранее Киевский городской совет переименовал улицу маршала Жукова в Деснянском районе.
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