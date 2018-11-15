Киевсовет переименовал пять улиц, площадь и два сквера. Илл.: kievvlast.com.ua

15 ноября Киевский городской совет переименовал четыре улицы, переулок, площадь и два сквера.

О новых названия сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook:

улица Невская - улица Нивская (Шевченковский р-н); улица Желябова - улица Марии Капнист (Шевченковский р-н); переулок Баумана - переулок Фузиков (Шевченковский р-н); улица Кировская - улица Старицкой-Черняховской (Святошинский р-н); улица Сабурова - улица Сержа Лифаря (Деснянский р-н); площадь Красная Пресня - площадь Щекавицкая (Подольский р-н).

Кроме того, были переименованы два сквера:

"Сквер по улице Василия Порика, 7-9, на массиве Виноградарь мы назвали именем певца Кузьмы Скрябина... Также мы поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова", - сообщил Прокопив.

Он добавил, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике "Е-МІСТО".

Месяцем ранее Киевский городской совет переименовал улицу маршала Жукова в Деснянском районе.