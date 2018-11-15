Мужчина упрекал жену за то, что она живет в декрете за его счет. Илл.: pixabay.com

34-летний житель Одесской области длительное время морально издевался над матерью своего ребенка.

Мужчина упрекал жену за то, что пока женщина находится в декретном отпуске, она живет за его счет, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Последней каплей в отношении тирана к женщине стало то, что он запретил ей покидать дом без разрешения. Кроме того, мужчина снял с детской коляски колеса, чтобы мать не могла выходить на прогулки с ребенком.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье "Совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной программы".

Ранее в Запорожье мужчина убил свою жену из-за того, что она не оплатила коммуналку.