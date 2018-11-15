В МВФ назвали условия для нового транша Украине [ Редактировать ]
Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить первый транш по новой кредитной программе Украине до конца 2018 года.
"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета состоится позже в этом году, после имплементации предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению", - заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс 15 нобяря, сообщает "Укринформ".
Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то другие условия для получения Украиной первого транша, Райс отметил, что с момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло. В частности, по его словам, речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на отопление с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.
Таким образом озвучены два фактора:
- Принятие госбюджета на 2019 год;
- Повышение тарифов на отопление.
Национальный банк Украины ожидает, что объем первого транша МВФ может составить 1,5-1,9 миллиарда долларов.
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