Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить первый транш по новой кредитной программе Украине до конца 2018 года.



"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета состоится позже в этом году, после имплементации предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению", - заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс 15 нобяря, сообщает "Укринформ".

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то другие условия для получения Украиной первого транша, Райс отметил, что с момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло. В частности, по его словам, речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на отопление с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

Таким образом озвучены два фактора:

Принятие госбюджета на 2019 год; Повышение тарифов на отопление.

Национальный банк Украины ожидает, что объем первого транша МВФ может составить 1,5-1,9 миллиарда долларов.