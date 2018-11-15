На 15 судов наложен арест или другие ограничения. Илл.: flickr.com/ministryofdefenceua

Украина арестовала или ввела другие ограничения на 15 иностранных судов, которые заходили в порты аннексированного Россией Крыма.

"Если они попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы принимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", - сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что в порты аннексированного Крыму зашли более 940 иностранных судов, и значительную часть из них составляют российские суда, обслуживающих закрытые порты.

"Иностранных судов, заходящих в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, волнуются за свою репутацию - не спешат принимать приглашение от местной оккупационной власти", - добавил Слободян.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона об увеличении зоны контроля в Черном и Азовском морях.