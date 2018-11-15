Украина арестовала иностранные суда за вход в порты Крыма [ Редактировать ]
Украина арестовала или ввела другие ограничения на 15 иностранных судов, которые заходили в порты аннексированного Россией Крыма.
"Если они попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы принимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", - сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Радио Свобода".
Он отметил, что в порты аннексированного Крыму зашли более 940 иностранных судов, и значительную часть из них составляют российские суда, обслуживающих закрытые порты.
"Иностранных судов, заходящих в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, волнуются за свою репутацию - не спешат принимать приглашение от местной оккупационной власти", - добавил Слободян.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона об увеличении зоны контроля в Черном и Азовском морях.
по теме
Украина удвоит зону контроля в Черном и Азовском морях
Депутаты Рады поддержали в первом чтении проект закона об увеличении зоны контроля в Черном и Азовском морях
В Крыму схватили семью татар с беременной женщиной
В захваченном Крыму прошел обыск в доме местного жителя, после чего силовики увезли его сына с беременной женой
Арест татарина в Крыму: в МИД сделали резкое заявление
Министерство иностранных дел Украины осудило арест Дилявера Гафарова
Засідання Ради Безпеки ООН: про що говорили учасники?
Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради Безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, заявили, що заплановані в ОРДЛО так звані вибори є "незаконними" та грубо порушують Мінські домовленості. Які ще питання розглядали у Нью-Йорку - у нашому матеріалі
"Не обмен": украинские моряки вернулись из Крыма
Украинцы-члены экипажей двух судов, которых незаконно удерживали в оккупированном Крыму, вернулись в Украину
В Одесі презентували программу Регіонального управління морської охорони
Протидія російській агресії в Азовсько-Чорноморському регіоні. Саме така мета постала перед управлінням морської охорони, що створене на базі прикордонної служби України. Програму розвитку нового відомства на найближчі три роки презентували сьогодні в Одесі