"Жінки за мир" на Глобальному жіночому Форумі у Парижі закликали повернути мир на Донбас - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Мирні ініціативи на Глобальному жіночому Форумі. У Парижі зібралися більше двох тисяч жінок із різних країн. Україну представляла Наталія Королевська, ініціатор Kyiv Global Summit та національної платформи "Жінки за мир".
Дискутували про найактуальніші питання сучасності: від кібервійни - до кризи біженців, від соціальних викликів - до збройних конфліктів.
"Для країн, що розвиваються, дуже важливо встановити розуміння тих лімітів і бар'єрів, з якими стикаються жінки, визнати їх існування. І мова не лише про культурні чи соціальні перешкоди, але також й інфраструктурні - недостатній доступ до ринків та фінансів", - наголосила Лінда Скотт, засновниця філософії DoubleXEconomy.
"Без международной поддержки, без международного содействия, сегодня нам сложно и защитить людей и, самое главное, вернуть страну к мирному процессу. Для меня важно здесь донести нашу позицию. Задача номер один сегодня - объединяя усилия женщин Украины. При поддержке женщин всего мира сделать все, что от нас зависит, и проявить все возможности влияния, принуждения к миру тех, кто сегодня способен брать на себя ответственность и принимать такие решения", - підкреслила Наталія Королевська ініціатор Kyiv Global Summit та національної платформи "Жінки за мир".
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