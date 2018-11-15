Стан доріг - традиційно болюча для України тема. Причому стосується це як державних напрямків, так і шляхів місцевого значення. Цього року уряд анонсував масштабну кампанію оновлення дорожнього покриття.

Чи задоволені водії? Дізнавалися наші кореспонденти.

Глибокі вибоїни, великі ями… Це багатостраждальна траса Миколаїв - Кропивницький. Місцеві вже давно її назвали дорогою смерті. А "Укравтодор" визнав одним з основних напрямків для ремонту на 2018 рік. Але нічого так і не змінилося. Навіть попри те, що люди перекривали рух, сподіваючись хоч якось привернути увагу до проблеми.

"У нас больше 3000 км, их все надо ремонтировать. Какие-то меньшим ремонтом, какие-то - более существенно. Многие от советского союза остались жерствяные дороги. Это как глина на вид - такой местный материал", - говорить Олександр Стеценко, співробітник управління інфраструктури Миколаївської ОДА.

А це - Херсонщина. Декілька кілометрів від основної траси. Дорога до села з обнадійливою назвою Надеждівка.

"Ви їхали за селом? Бачили, які там дороги? Шо там, якщо вскочиш, залишаться і підвіски, і все. Там же в коліно ями за селом. Ніхто їх не ремонтує, нікому вони не потрібні", - говорить Олександр, житель Херсонщини.

Водіям Полтавщини терпець увірвався давно. Ділянка міжнародної траси Харків-Київ, що пролягає через їхнє місто, в жахливому стані не перший рік. Щодня нею рухаються

"Я це їжджу по цих дорогах - не знаю, чи колесо відпаде, чи ресора. Бензин дорожчає, а дороги не роблять. Що за діла? Надоїло все! Скільки можна це терпіти!", - обурюється житель Полтавської області.

У відчаї люди записали відеозвернення до Юрія Бойка і розмістили в інтернеті. А ще - прийшли по допомогу до громадської приймальні народного депутата.

"Я зробив депутатський запит, я прослідкую, щоб була відповідна реакція. Якщо реакції найближчим часом не буде. Я знову поїду до Полтави, я заставлю їх робити те, що вони повинні робити. Я дав депутатський запит не тільки на ремонт доріг, але і я к були використані кошти. І при зміні влади вони всі будуть відповідати", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи-За життя".

А от жителі села Сімер - на Закарпатті - ремонту дочекалися. Однак самі цьому нераді. Щойно шляховики поклали новенький асфальт, як він пішов тріщинами. Ба більше - його можна, як килим, просто руками знімати.

"Дивіться, рука тут залізає… ну, прямо залізає рука. Ну, що з нього буде на другий рік?", - показує Сніжана Мордованець, жителька с. Сімер.

Юрій Бойко переконаний, гроші на ремонт доріг в Україні є. Принаймні, їх сплачують водії, кожен раз як приїжджають на заправку. Якщо підрахувати загальну суму податку за паливо на рік, то вийде близько 50 мільярдів гривень.

"Це не заслуга уряду, це люди сплатили за те, щоб вони їздили по нормальним дорогам. Приблизно 50 млрд, з них 6 млрд, які йдуть до місцевих бюджетів на ремонт доріг, а інше - йде в центральний бюджет. Так ось, вони якщо побудувати на 12 млн грн. - брати на кілометр дороги - це стандартна ціна, можна побудувати на рік 4 000 км доріг", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Нардеп каже підрахував - приблизно 90% українських доріг в непридатному стані. Через корупційні схеми гроші, виділені на ремонти, зникають. Підрядники борються між собою за "хлібні" ділянки, та й немає нормальної організації робочого процесу. Але, при правильному підході, впевнений Юрій Бойко, привести траси до ладу можна за 5-8 років.