Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России по подозрению в покушении на активистов в Херсоне.

"Задержан и арестован гражданин Украины К., который подозревается в совершении оконченного покушения на террористический акт, приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении с оружием", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook 15 ноября.

По ее словам, задержанный выполнял задания спецслужб России, направленные на:

нарушение общественной безопасности, дестабилизацию общественно-политической ситуации, устрашение населения Украины, в частности общественных активистов.

Сарган сообщила, что указанный гражданин в мае 2018 года с использованием огнестрельного оружия пытался совершить теракт в Херсоне, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть причинены телесные повреждения.

Подозреваемому не удалось реализовать свои намерения в связи с проведенными мерам, в результате которых "боевые патроны были заменены на холостые".

Кроме того, этот же гражданин совершил приготовления к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области" должны были быть причинены телесные повреждения.

15 ноября Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому арест без возможности внесения залога.

29 мая, также в ходе спецоперации СБУ, в Киеве журналисту Аркадию Бабченко инсценировали смерть для раскрытия преступления.

В этот же день СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.