В Херсоне поймали на горячем спецагента России [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России по подозрению в покушении на активистов в Херсоне.
"Задержан и арестован гражданин Украины К., который подозревается в совершении оконченного покушения на террористический акт, приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении с оружием", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook 15 ноября.
По ее словам, задержанный выполнял задания спецслужб России, направленные на:
- нарушение общественной безопасности,
- дестабилизацию общественно-политической ситуации,
- устрашение населения Украины, в частности общественных активистов.
Сарган сообщила, что указанный гражданин в мае 2018 года с использованием огнестрельного оружия пытался совершить теракт в Херсоне, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть причинены телесные повреждения.
Подозреваемому не удалось реализовать свои намерения в связи с проведенными мерам, в результате которых "боевые патроны были заменены на холостые".
Кроме того, этот же гражданин совершил приготовления к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области" должны были быть причинены телесные повреждения.
15 ноября Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому арест без возможности внесения залога.
29 мая, также в ходе спецоперации СБУ, в Киеве журналисту Аркадию Бабченко инсценировали смерть для раскрытия преступления.
В этот же день СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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