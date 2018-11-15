Вадим Рабінович не братиме участь у президентських виборах, незважаючи на доволі високий рейтинг. За даними різних соцопитувань, його готові були підтримати від 6 до 10 відсотків респондентів. Утім, сьогодні він зняв свою кандидатуру на користь іншого кандидата від "Опозиційної платформи - За життя".

Нова політична сила "Опозиційна платформа - За життя" сьогодні скликала журналістів, аби зробити заяву, яка виявилася гучною.

"Вы знаете, дорогие друзья, вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру, как единого кандидата на Президентские выборы. И вот что я хочу сказать по этому поводу. Президент должен решить основные вопросы нашей страны. Я думаю, что справился бы и с этой задачей.

Но есть еще одна вещь. Раскол в сердцах людей прошел и по православию. Раскол произошел и здесь. Президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Я думал всю эту ночь. И я, человек исповедующий иудаизм - не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия.

По этому, к глубокому сожалению, хочу вам сказать - я снимаю свою кандидатуру, не буду баллотироваться на пост президента. Я обязательно возглавлю нашу партию в выборах парламентских. Возглавлю список и мы победим, даю 200%", - заявив Вадим Рабінович, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Опозиціонери рішення Вадима Рабіновича підтримали. Так, за словами Юрія Бойка - засновника "Опозиційної платформи - За життя", - для членів політсили важливі не прізвища кандидатів, а їхні принципи та переконання.

"Я считаю что Вадим Зиновьевич сделал очень сильный поступок. Я благодарен ему за эти слова, поскольку он переступил через свои личные политические амбиции и показал пример всей стране, как должен поступать политик для которого интересы страны. Интересы граждан Украины - выше своих собственных.

Для нас задача - подготовить и выбрать кандидата, который сможет победить, ведь от его победы зависит будущее страны и наш избиратель ждет, что мы будем бороться, отстаивать его интересы, отстаивать интересы граждан страны ради будущего мира и спокойствия нашей державы", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Утім, політологи впевнені - єдиним кандидатом у Президенти буде висунуто саме Юрія Бойка, аджу він зможе об'єднати опозиційні сили не лише окремих регіонів, а й усієї країни.

"Понятно, что главным претендентом является Юрий Бойко, поскольку, исследования показывают, что у него есть президентский рейтинг. Он сможет стать единым лидером оппозиции не только для условного юго-востока но и для всей страны. Его фамилия может объединить оппозиционные силы в стране, и могут получить существенный результат на президентских выборах - это в первую очередь. Сейчас выход во второй тур, а в дальнейшем - это хороший задел для парламентской кампании", - переконаний Тарас Загородній, політичний експерт.

"Якщо виходити з рейтингів, то дійсно сьогодні рейтинги у бойка набагато вищі. І якщо користуватись лише політичною доцільністю, то саме він, по суті, має очолювати це об'єднання - це очевидно. Але ми розуміємо, що політичні висування вони часто керуються не лише рейтингами, але і іншими - адміністративними, фінансовими умовами, про які ми не завжди можемо здогадуватись.

З точки зору електоральної - безумовно, Бойко в цьому об'єднанні виглядає ключовим кандидатом, але яке рішення прийме партія - побачимо", - говорить Руслан Бортнік, політолог.

Також, на думку політологів, саме політична програма Юрія Бойка найбільше відповідає настроям та бажанням українців, а це - встановлення миру та зменшення тарифів.

"В Україні є запит на зміну політики, як такої. Та ж соціологія показує,що близько 76-78 відсотків українців вважають що Україна розвивається не в правильному напрямку. Це показник того, що люди хочуть альтернативу, Тобто, якщо влада говорить про війну до кінця, то люди хочуть більш активно політики миру, якщо говорять що тарифи, то люди хочуть соціальної держави.

Враховуючи досвід, який має Бойко і на посадах державної влади і політичний досвід в діючій верховній раді, скоріш за все - він стане єдиним кандидатом", - переконаний Олексій Якубін, політолог.

Остаточно покласти край дискусіям щодо єдиного кандидата від опозиції зможе завтрашнє засідання стратегічної ради "Опозиційної платформи - За життя".