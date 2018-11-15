У Німеччині колишній медбрат зізнався у вбивстві сотні пацієнтів

У Німеччині триває суд над колишнім медпрацівником, який зізнався у вбивстві сотні пацієнтів. Для підсудного Нільса Хегеля - це вже другий судовий розгляд. Трьома роками раніше його визнали винним у двох убивствах та двох спробах убивств - тоді він отримав довічне ув'язення