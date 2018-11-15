Арештували снайпера за підозрою у вбивствах активістів Євромайдану [ Редактировать ]
Правоохоронці затримали снайпера, якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану - про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на власні джерела.
За даними журналістів, 20 лютого 2014 року затриманий, ім'я якого не розголошують, у складі спецпідрозділу "Омега" перебував у клубі Кабінету Міністрів України. Звідти із гвинтівки він застрелив активіста Майдану - режисера Олександра Храпаченка. Останнім часом затриманий був снайпером Нацгвардії.
Суд дав підозрюваному два місяці арешту.
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