Цього року в Україні зафіксовано понад двісті нападів на журналістів. І багато з них залишилися безкарними.

Аби допомогти зупинити агресію стосовно працівників ЗМІ, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко сьогодні підписав із Національною спілкою журналістів "Декларацію на захист свободи слова".

Політик упевнений - насамперед потрібно зменшити тиск правоохоронців на журналістів, а саме - припинити незаконне прослуховування та стеження за кореспондентами.

"Має бути заборона на відкриття будь-яких незаконних справ, включно з оперативними справами проти або стосовно українських журналістів. Ми маємо провести відкриті парламентські слухання в країні для того, щоб раз і назавжди вичистити ці стайні і правоохоронних органів і будь-яких адміністрацій - починаючи від київської до обласних, там, де є утиски свободи слова", - наголосив Валентин Наливайченко, лідер руху "Справедливість".

"Ми не можемо назвати прізвища жодного журналіста, де нападника ефективно було покарано і це все зупиняє хвилю агресії. Навпаки, ця хвиля агресії шириться. І знову ж, це те питання, де ми хочемо зрушити і побороти ту тотальну безкарність, щоб у нас в звітах міжнародної Федерації журналістів Україна не йшла поруч із такими "достойними" країнами, як Філіппіни, Ємен, Мексика", - Сергій Томіленко, голова Національної Спілки Журналістів України.