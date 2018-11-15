Валентин Наливайченко підписав з НСЖУ "Декларацію на захист свободи слова" аби припинити тиск на ЗМІ [ Редактировать ]
Цього року в Україні зафіксовано понад двісті нападів на журналістів. І багато з них залишилися безкарними.
Аби допомогти зупинити агресію стосовно працівників ЗМІ, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко сьогодні підписав із Національною спілкою журналістів "Декларацію на захист свободи слова".
Політик упевнений - насамперед потрібно зменшити тиск правоохоронців на журналістів, а саме - припинити незаконне прослуховування та стеження за кореспондентами.
"Має бути заборона на відкриття будь-яких незаконних справ, включно з оперативними справами проти або стосовно українських журналістів. Ми маємо провести відкриті парламентські слухання в країні для того, щоб раз і назавжди вичистити ці стайні і правоохоронних органів і будь-яких адміністрацій - починаючи від київської до обласних, там, де є утиски свободи слова", - наголосив Валентин Наливайченко, лідер руху "Справедливість".
"Ми не можемо назвати прізвища жодного журналіста, де нападника ефективно було покарано і це все зупиняє хвилю агресії. Навпаки, ця хвиля агресії шириться. І знову ж, це те питання, де ми хочемо зрушити і побороти ту тотальну безкарність, щоб у нас в звітах міжнародної Федерації журналістів Україна не йшла поруч із такими "достойними" країнами, як Філіппіни, Ємен, Мексика", - Сергій Томіленко, голова Національної Спілки Журналістів України.
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