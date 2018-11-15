В Смеле включают отопление [ Редактировать ]
В Смеле Черкасской области, где в жилые дома не подавали тепло и для разрешения ситуации в город прибыл президент Украины, начали запускать котельные.
"Уже могу сказать, что запускаются котельные. Прямо сейчас еду уже на вторую котельную. Смотрю, контролирую. Они включаются...", - прокомментировал мэр Смелы Алексей Цибко, передает УНН.
Он сообщил, что полностью город подключат к отоплению вечером 16 ноября:
"Завтра вечером, думаю, уже 100% будет весь город включен. Как раз параллельно мы эти видимые разрывы ликвидируем. За два дня, думаю, мы все это сделаем", - сказал Цибко.
Напомним, 15 ноября президент Украины Петр Порошенко поручил немедленно включить отопление в Смеле.
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