В Черкасах жителі Сміли взяли в облогу будівлю облгазу

Будівлю облгазу в Черкасах сьогодні взяли в облогу жителі Сміли. Акцію називають мітингом відчаю, адже іншого виходу як протест - не бачать. Зараз ситуація у Смілі лишається критичною - окрім шкіл та садків, сьогодні закрилась і єдина міська лікарня