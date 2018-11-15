В Германии лоб в лоб столкнулись два автобуса с детьми, в результате чего травмы получили минимум 20 человек человек.

Авария произошла 15 ноября в Баварии на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф, сообщает Bild.

Серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей. Еще 15 детей получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Всего в автобусах было около 40 пассажиров.

Ранее под Ривне автобус с пассажирами влетел в грузовик.