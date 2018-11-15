Авто, в багажнике которого мать держала своего ребенка. Фото: ВВС

Во французском городе Тюль раскрылось ужасное преступление: 50-летняя женщина скрыла рождение своего ребенка и прятала его, лишая еды и необходимого ухода.

Роза Мария Круз более двух лет скрывала от партнера и троих своих детей четвертую беременность и появившегося на свет ребенка, рассказывает ВВС.

Женщина два года прятала дочь в багажнике машины и в подвале. Девочка систематически недоедала, это вызвало сильную задержку в развитии ребенка.

Ребенка нашел механик гаража, в котором ремонтировалась машина Розы Марии Круз. Он услышал звуки, доносившиеся из багажника.

Открыв багажник, он почувствовал ужасный запах и увидел в нем бледную, болезненного вида девочку примерно двухлетнего возраста, лежавшую голышом в своих собственных экскрементах.

"Не ребенок, а вещь... Вещь, которую нужно было найти, чтобы она жила", - объяснила мать следователям.

По словам женщины, она начала разговаривать с девочкой, когда ей уже было 18 месяцев. "Потому что она улыбнулась", - пояснила Круз.

Девочку спасли в 2013 году, но лишь сейчас раскрыли историю преступления журналистам, чтобы не травмировать ребенка. Ей уже 7 лет и она живет с приемными родителями.

Что касается матери - ей предъявлены обвинения в систематическом насилии над ребенком, которое привело к его инвалидности, подсудимой грозит 20 лет тюрьмы.

Два брата и сестра девочки тоже на некоторое время были помещены к опекунам. Но в итоге детям разрешили жить с отцом. Обвинения против него были сняты: он заявляет, что не знал о новорожденной.

О том, страдала ли женщина психическими заболеваниями, не сообщается.

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