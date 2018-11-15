"Не ребенок, а вещь": мать два года морила новорожденную в багажнике [ Редактировать ]
Во французском городе Тюль раскрылось ужасное преступление: 50-летняя женщина скрыла рождение своего ребенка и прятала его, лишая еды и необходимого ухода.
Роза Мария Круз более двух лет скрывала от партнера и троих своих детей четвертую беременность и появившегося на свет ребенка, рассказывает ВВС.
Женщина два года прятала дочь в багажнике машины и в подвале. Девочка систематически недоедала, это вызвало сильную задержку в развитии ребенка.
Ребенка нашел механик гаража, в котором ремонтировалась машина Розы Марии Круз. Он услышал звуки, доносившиеся из багажника.
Открыв багажник, он почувствовал ужасный запах и увидел в нем бледную, болезненного вида девочку примерно двухлетнего возраста, лежавшую голышом в своих собственных экскрементах.
"Не ребенок, а вещь... Вещь, которую нужно было найти, чтобы она жила", - объяснила мать следователям.
По словам женщины, она начала разговаривать с девочкой, когда ей уже было 18 месяцев. "Потому что она улыбнулась", - пояснила Круз.
Девочку спасли в 2013 году, но лишь сейчас раскрыли историю преступления журналистам, чтобы не травмировать ребенка. Ей уже 7 лет и она живет с приемными родителями.
Что касается матери - ей предъявлены обвинения в систематическом насилии над ребенком, которое привело к его инвалидности, подсудимой грозит 20 лет тюрьмы.
Два брата и сестра девочки тоже на некоторое время были помещены к опекунам. Но в итоге детям разрешили жить с отцом. Обвинения против него были сняты: он заявляет, что не знал о новорожденной.
О том, страдала ли женщина психическими заболеваниями, не сообщается.
Ранее в Черниговской области произошла жуткая трагедия: мать повесилась возле мертвых детей.
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