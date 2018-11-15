В Украине миллион человек находятся в неволе [ Редактировать ]
В Украине в местах несвободы находится около миллиона человек, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Сегодня почти миллион человек находятся в местах несвободы. Это не только пенитенциарные заведения, а и учреждения социальной сферы, здравоохранения и образования, в которых люди содержатся по решению суда или административных органов", написала Денисова в Facebook 15 ноября.
Он добавила, что украинцы в местах несвободы нуждаются в защите и не должны подвергаться унижению и пыткам. Для того, чтобы это контролировать, образовали Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма.
"Главная идея заключается в осуществлении регулярных независимых посещений всех мест несвободы... Это 130 мониторов и более 50 экспертов, которые принимают непосредственное участие в мониторинговых визитах от общественности. Они анализируют и систематизируют факты нарушения прав людей и выявляют причины и условия их возникновения", - сообщила Денисова.
"Как правило, эти нарушения являются системными и требуют немедленного решения. Поэтому наиболее эффективно, если мы будем вести прямую коммуникацию с представителями органов власти, которым подчиняются эти учреждения. Они на своем уровне смогут принимать решения и вносить изменения в нормативные документы", - подчеркнула омбудсмен.
Ранее Людмила Денисова заявила, что российская сторона в ответ на ее запросы о заключенных украинцах предоставляет неактуальную информацию.
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