В матче регулярного хоккейного чемпионата НХЛ между "Сент-Луис Блюз" и "Чикаго Блэкхокс" нападающему Владимиру Тарасенко случайно выбили передний зуб. Во время следующей паузы в матче он забрал зуб со льда, отдал его врачам, после чего улыбнулся и продолжил играть, рассказывает Meduza.

Всего Владимир Тарасенко провел на льду более 18 минут чистого времени - это один из лучших показателей в составе "Сент-Луиса", но, результативными действиями он не отметился, а его команда проиграла 0:1.

Играть с выбитыми зубами - вполне традиционная для хоккея вещь. Например, в 2010 году шайба выбила защитнику "Чикаго" Данкану Кейту сразу семь зубов. Врачи вкололи ему обезболивающие, после чего он вернулся в игру.

Месяцем ранее украинские хоккеисты устроили драку посреди матча.