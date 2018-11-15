Хоккеисту выбили зуб и он продолжил игру с улыбкой (видео) [ Редактировать ]
В матче регулярного хоккейного чемпионата НХЛ между "Сент-Луис Блюз" и "Чикаго Блэкхокс" нападающему Владимиру Тарасенко случайно выбили передний зуб. Во время следующей паузы в матче он забрал зуб со льда, отдал его врачам, после чего улыбнулся и продолжил играть, рассказывает Meduza.
Всего Владимир Тарасенко провел на льду более 18 минут чистого времени - это один из лучших показателей в составе "Сент-Луиса", но, результативными действиями он не отметился, а его команда проиграла 0:1.
Играть с выбитыми зубами - вполне традиционная для хоккея вещь. Например, в 2010 году шайба выбила защитнику "Чикаго" Данкану Кейту сразу семь зубов. Врачи вкололи ему обезболивающие, после чего он вернулся в игру.
Месяцем ранее украинские хоккеисты устроили драку посреди матча.
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