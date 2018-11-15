Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпинно росте

На півдні штату за добу площа лісових пожеж розширилася вдвічі. Цьому сприяє спекотна суха погода та сильний вітер. Уже горять понад 80 тисяч гектарів. Вогонь гасять із землі та з повітря, але взяти ситуацію під контроль поки що не вдається