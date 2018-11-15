Умер легендарный певец [ Редактировать ]
Кантри-музыкант и певец Рой Кларк умер 15 ноября в возрасте 85 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя музыканта.
Уточняется, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.
В США Кларк был известен не только как кантри-исполнитель, но и как ведущий американских телешоу. В 1982 году он стал лауреатом премии Grammy.
Ранее мы сообщали, что умерла известная украинская писательница.
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