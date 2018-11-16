Лига наций УЕФА: результаты матчей 15 ноября [ Редактировать ]
В четверг, 15 ноября, состоялись матчи заключительной недели Лиги наций.
Лига D
Группа 1 Казахстан - Латвия - 1:1
Группа 1 Андорра - Грузия - 1:1
Лига A
Группа 2 Бельгия - Исландия - 2:0
Группа 4 Хорватия - Испания - 3:2
Лига B
Группа 3 Австрия - Босния - 0:0
Лига C
Группа 2 Венгрия - Эстония - 2:0
Группа 2 Греция - Финляндия - 1:0
Лига D
Группа 2 Сан-Марино - Молдова - 0:1
Группа 2 Люксембург - Беларусь - 0:2
Смотрите также турнирную таблицу Лиги наций УЕФА.
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