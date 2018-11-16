Пильнувати за безпекою на іспанських пляжах будуть дрони

Тепер тут за безпекою відпочивальників стежать не тільки люди, але й роботи. Спеціальні дрони-вертольоти ведуть відеозйомку узбережжя і надсилають інформацію рятувальникам. Електронні помічники можуть навіть рятувати життя