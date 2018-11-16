У Німеччині зіткнулися шкільні автобуси, є постраждалі [ Редактировать ]
Два шкільні автобуси зіткнулися в Німеччині. 26 людей постраждали. Троє дітей і обидва водії зазнали серйозних травм.
ДТП сталася в Баварії. В автобусах їхали майже чотири десятки дітей. Більшість - відбулися легкими ушкодженнями. Травмованих до лікарень доставляли гелікоптерами.
Причину аварії з'ясовують.
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