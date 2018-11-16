У Таджикистані планують відкрити найвищу у світі річкову дамбу, - заявили в уряді країни. Конструкція ще не завершена, утім частково її уже вводять в експлуатацію.

Запланована висота - 335 метрів, це на 30 більше, ніж у нинішнього рекордсмена - китайської дамби. Проект обійшовся Таджикистану у майже 4 мільярди доларів.

Коли він запрацює, електроенергію планують експортувати в Афганістан, Узбекистан і Пакистан.