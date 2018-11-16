У Болгарії розкрили схему махінацій з європейським громадянством

Тридцять-сорок фальшивих сертифікатів про болгарське походження за тиждень. Приблизно з такою інтенсивністю працювала схема, яку налагодили у болгарській міграційній службі. Довідка про те, що хоча б один із його предків був болгарином, дає право іноземцю отримати болгарське громадянство