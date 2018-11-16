Протягом цього року з гранатометів обстріляли об'єкти комерційної нерухомості

На Київщині СБУ затримала учасників організованого угруповання, які нападали на підприємців. Виконуючи замовлення, вони залякували бізнес-конкурентів у столиці та області.

Протягом цього року з гранатометів обстріляли об'єкти комерційної нерухомості, підпалили кілька елітних автівок бізнесменів. Лідер нападників - громадянин Росії, організував іще й торгівлю зброєю.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у нього гроші, отримані від продажу зброї та набоїв, і майже 10 кілограмів наркотиків.