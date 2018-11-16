У Каліфорнії зафіксували спалах норовірусу [ Редактировать ]
До 66 зросла кількість загиблих унаслідок нищівних пожеж у Каліфорнії - рятувальники виявили тіла іще семи людей. 631 людину вважають зниклою безвісти.
Стихія вирує вже понад тиждень. Щонайменше 52 тисячі жителів перебувають у тимчасових прихистках.
Декому з них доводиться долати нове лихо - в одному з евакуаційних центрів зафіксували спалах норовірусу - це інфекційне захворювання, яке супроводжують розлади травлення. Ізолювали вже 21 людину.
по теме
Лісові пожежі у Каліфорнії: сотні людей вважаються зниклими безвісти
Кількість жертв пожежі у Каліфорнії зросла до 56. Щонайменше 130 людей уважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпинно росте
На півдні штату за добу площа лісових пожеж розширилася вдвічі. Цьому сприяє спекотна суха погода та сильний вітер. Уже горять понад 80 тисяч гектарів. Вогонь гасять із землі та з повітря, але взяти ситуацію під контроль поки що не вдається
Лісові пожежі у Каліфорнії: кількість жерт росте
Площа займання наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. В низці округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жерт зросла
Десятки людей досі уважають зниклими безвісти, тож кількість загиблих - може виявитися більшою
Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха
Лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії, стали найстрашнішими за кількістю жертв в історії США. У списку загиблих уже 44 прізвища. Більше двохсот людей уважають зниклими безвісти. За останню добу територія, охоплена вогнем, збільшилася вдвічі - майже до вісімдесяти тисяч гектарів
Каліфорнія потерпає від масштабних лісових пожеж
Згорілі вщент будівлі, пустеля замість лісів та попіл, який ще довго вкриватиме землю. Сьогодні деякі міста Каліфорнії нагадують сцени з фільмів про кінець світу. У штаті майже тиждень вирує найбільш руйнівна в його історії пожежа "Кемп"