У Шанхаї збудували готель у скелі [ Редактировать ]
Готель у скелі збудували у Шанхаї. Для цього майже 38 тисяч квадратних метрів вирізали у місцевому кар'єрі. Там на 17 поверхах облаштували 336 кімнат. Більшість із них розташовані під землею.
Засновники готелю кажуть: із самого початку архітектори запевняли, що проект втілити в життя неможливо, адже він суперечив базовим принципам будівництва. Але вихід усе-таки знайшли.
Клієнтів запевняють: готель безпечний і готовий до експлуатації. Для відвідувачів його відкриють 20-го листопада.
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