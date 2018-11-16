Готель у скелі збудували у Шанхаї. Для цього майже 38 тисяч квадратних метрів вирізали у місцевому кар'єрі. Там на 17 поверхах облаштували 336 кімнат. Більшість із них розташовані під землею.

Засновники готелю кажуть: із самого початку архітектори запевняли, що проект втілити в життя неможливо, адже він суперечив базовим принципам будівництва. Але вихід усе-таки знайшли.

Клієнтів запевняють: готель безпечний і готовий до експлуатації. Для відвідувачів його відкриють 20-го листопада.