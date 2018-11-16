Настя Каменских восхитила необычным образом [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских удивила фанатов новым образом. Соответствующие снимки появились в Instagram.
Настя позирует в серебристом платье в пол со шлейфом.
Многие подписчики отметили, что артистка похудела и платье выгодно подчеркивает ее фигуру.
Such a great pleasure to be present at a Gala honouring 2018 Latin Recording Academy Person Of The Year - band @manaoficial ❤ Fantastic night and show to recognize an enormous contribution done by a really great band! You’re real rock 🙌🏻 It was an honour to share this moment of glory with you. Special thanks goes to my friend and soulmate @annchuk for the creation of this magnificent dress @annchoo_brand 😘 #NK #Peligroso #personoftheyear #manaband #latingrammy2018 #latingrammy #lasvegas #lati
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
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