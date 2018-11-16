Украинская певица Настя Каменских удивила фанатов новым образом. Соответствующие снимки появились в Instagram.

Настя позирует в серебристом платье в пол со шлейфом.

Многие подписчики отметили, что артистка похудела и платье выгодно подчеркивает ее фигуру.

Ранее Настя Каменских разочаровала поклонников.