Перший етап нових санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався в серпні

У Центробанку Росії відчайдушно мізкують, як захиститися від нових санкцій США. Видання "Українська правда" наводить слова однієї з чиновниць установи, яка зізналася, що вже 2 місяці "вдень і вночі" тамтешні фінансисти намагаються знайти якийсь вихід, бо не певні, що російська платіжна система витримає нові обмеження.

Нагадаю, перший етап нових санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався в серпні. А пізніше - 6 листопада стало відомо, що Сполучені Штати запустили механізм розгляду ще одного пакету заходів щодо Росії, які вже неофіційно назвали "драконівськими".