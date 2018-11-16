А в музеї Максима Рильського вручили урядову премію за найкращий переклад українською мовою. Її володаркою стала молода літераторка Ніна Баликова. Вона отримала нагороду за переклад із давньояпонської твору буддійського монаха 14 століття Кенко-хоші.

"Нотатки знічев'я" - одна з перлин східної літератури, заради точного перекладу лауреатці знадобилося чотири роки глибокого штудіювання мови та стародавньої японської культури.

"Кожен розділ твору оповідав про певні реалії та містив дуже багато посилань на китайські трактати, історичні джерела, чимало цитат із японської та китайської поезії. Тому все це потребувало дослідження, аби зрозуміти, що взагалі значить цей твір", - говорить Ніна Баликова, перекладач.