В Тихом океане произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
В Тихом океане рядом с островным государством Соломоновы острова зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 05:27 по Киеву землетрясения имел координаты -10.52 градуса южной широты и 162.92 градуса восточной долготы.
Эпицентр находился в 350 км к востоку от столицы Соломоновых островов - города Хониара и в 81 км от острова Сан-Кристобаль, входящего в состав этого государства.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
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