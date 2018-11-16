У столиці відзначили лауреата премії імені Казимира Малевича [ Редактировать ]
Лауреата мистецької премії імені Казимира Малевича відзначили напередодні у Києві. Щодва роки, за участі Польського інституту, нею нагороджують найвизначнішого українського митця віком до 40 років. Про молодих геніїв сучасного мистецтва - Катерина Сривкова.
Це перша премія, яку українським митцям вручає іноземне дипломатичне представництво. Цьогоріч вона - ювілейна. Заснували нагороду 10 років тому з ініціативи Польського Інституту у Києві. Найкращого обирала міжнародна суддівська команда - анонімним голосуванням.
"Це найкращий приклад, який може бути. Який об'єднує нас - польську і українську культури. Я думаю, що спільне - є цікавіше", - говорить Ян Пєкло, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні.
"Кожні два роки надавати шанс новим митцям. І саме так вивести на вищий рівень якогось нового українського майстра. Загальний критерій - це суттєвий внесок у розвиток сучасного мистецтва. Нові форми, новий підхід", - говорить Бартош Мусялович, директор Польського інституту у Києві, голова журі.
Микола Рідний - один із трьох номінантів-фіналістів. Його називають найвиразнішою постаттю сучасного українського мистецтва. Микола працює з фотографією та створює художні фільми, де розкриває політичні, соціальні та історичні теми.
"Мені завжди було цікаво соціальне, політичне життя навколо. Бо я вважаю, що людина не може відокремити себе від соціальної реальності. Через емоційний вплив мені було цікаво розповідати про якісь політичні, соціальні аспекти реальності", - говорить Микола Рідний, художник, номінант на премію ім. К. Малевича.
Сашу Курмаза відзначають за неупереджений погляд на дійсність. Хлопець має різноманітний творчий досвід: від граффіті-райтингу до авторських книг. Наразі Саша працює над персональною виставкою у Швейцарії.
А тим часом у Києві назвали лауреата.
"Іван Світличний!"
"Нічого від цього не міняється, просто треба працювати далі".
Іван - художник у п'ятому поколінні. Він ламає межі уявлень про сучасне мистецтво. Свої ідеї та емоції хлопець переводить у числові алгоритми, які потім втілює у формах і звуках. Його спеціалізація - медіа- та саєнсарт.
"Це мистецтво, котре тісно зв'язане з технологіями і научними досягненнями.Мої роботи - це скоріш не донести щось до когось, а розмова з глядачем", - говорить Іван Світличний, художник, лауреат премії ім. К. Малевича.
Лауреат отримав три тисячі євро та можливість жити і творити у Варшаві протягом трьох місяців. Там Іван зможе працювати з найкращими польськими художниками і підготувати чергову персональну виставку.
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