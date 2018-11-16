Ким Портер, экс-возлюбленная известного рэпера P. Diddy, с которой он был в отношениях 13 лет, была найдена мертвой. Смерть модели подтвердил представитель рэпера.

Об этом сообщает портал TMZ.

Источники в полиции рассказали изданию, что из дома Портер поступил звонок с сообщением об остановке сердца. Ким было 47 лет. Сообщается, что в последние несколько недель она страдала симптомами гриппа, возможно, пневмонией. По данным других источников, несколько дней назад она связывалась со своим врачом и жаловалась, что не чувствует себя лучше. Однако точная причина смерти пока неизвестна.

Ким Портер была в отношениях с рэпером с 1994 года, а окончательно они расстались в 2007. У Ким и P. Diddy есть трое детей - дочери-близнецы Джесси Джеймс и Д’Лила, а также сын Кристиан.

Ким работала как моделью, так и актрисой, и она выступала на шоу Дидди "Я хочу работать для Дидди".

Ранее мы писали о женщине, которая "украсила" стену кожей мертвого мужа.