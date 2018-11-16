Россия грозит "за минуты" закрыть Азовское море [ Редактировать ]
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич прокомментировал задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНИАН.
"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств - и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", - написал он на своей странице в Facebook.
Он считает, что Украина "толкает" Россию на ответные действия.
Клинцевич заявил, что Россия "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.
Ранее мы сообщали, что Украина удвоит зону контроля в Черном и Азовском морях.
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