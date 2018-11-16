С похоронам всегда связано много примет и суеверий, ведь все, что связано со смертью всегда окутано мистической тайной. Так, едва ли не каждый слышал о том, что нельзя смотреть на похороны через окно. Почему? Об этом пишет Оnwomen.

Как последствие - тяжелая болезнь

Некоторые особенно суеверные старушки утверждают, что тем, кто смотрит через окно на похороны, угрожает, как минимум тяжелое заболевание, которое может привести даже к смерти. Связано это якобы с тем, что душа умершего, находясь в момент похорон рядом с телом, начинает испытывать определенный дискомфорт от разглядывания ее через стекло. Поэтому обязательно ответит временному нарушителю ее покоя, попытавшись утащить за собой.

В стекле отразится и будет мучить

Считается, что в момент похорон все стекла в доме должны быть завешены и закрыты, особенно, это правило касается зеркал. Поэтому в момент нахождения покойника в доме, а также во время похорон, следует завесить все, что отражает изображения. Если не сделать этого, то покойник отразится в поверхности и будет являться живущим в доме, нарушая их покой.

Оконное стекло также отражает изображения, следовательно, тот, кто смотрит на мертвого человека через стекло, рискует получить его отражение в окне, которое будет приходить и мучить обитателей дома, пугая их. Тем, кто желал попрощаться с умершим человеком, не выходя из дома в силу каких-либо причин, рекомендовалось просто открыть окно, чтоб не смотреть через стекло.

По вере вашей будет

Многие все-таки продолжают утверждать, что данное поверье не имеет под собой оснований, и они нарушали его много раз, без каких-либо последствий для себя. На самом деле, возможно, дело в вере, так как не напрасно Иисус Христос во время своего земного пути сказал: "А верите? По вере вашей будет…" во что человек верит, то с ним и происходит, мысли, как известно, материальны, и во многом способны влиять на благополучие нашего существования.

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