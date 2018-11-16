Кровавый праздник: мужчина забил сына битой [ Редактировать ]
12 ноября в Хмельницкой области мужчина насмерть забил битой своего сына во время празднования дня рождения внука. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Событие произошло в селе Корытная Ярмолинецкого района. В тот вечер в семье праздновали день рождения сына потерпевшего - мальчику исполнился год. Между нетрезвыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого 42-летний отец ударил деревянной битой сына по голове.
"Мать и невестка разняли мужчин, после чего оба пошли спать, однако утром обнаружили, что пострадавший уже без сознания. Его срочно доставили в реанимационное отделение областной больницы, но медики не смогли спасти молодого человека - на следующие сутки он скончался", - рассказали в полиции.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.
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