На Одессу надвигается снеговой шторм [ Редактировать ]
В пятницу, 16 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Снег будет идти с самого утра до конца дня, сопровождаясь облачной погодой, осадками, гололедом. Об этом сообщает Vgorode.ua.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.
В Одесской области облачно. Осадки, местами гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Напомним, что украинцев шокировали аномальным прогнозом на зиму 2019 года.
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