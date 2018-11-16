В пятницу, 16 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Снег будет идти с самого утра до конца дня, сопровождаясь облачной погодой, осадками, гололедом. Об этом сообщает Vgorode.ua.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

В Одесской области облачно. Осадки, местами гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Напомним, что украинцев шокировали аномальным прогнозом на зиму 2019 года.