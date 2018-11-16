Почему нельзя дуть на рану [ Редактировать ]
С детства родители говорили, что, поранившись, можно подуть на ранку и станет легче. Но врачи утверждают, что такой метод лечения приносит больше вреда, чем пользы, и для этого есть основания. Об этом пишет "Медицина 2.0".
Биологи утверждают, что в ротовой полости любого человека обитает более ста восьмидесяти видов микроорганизмов. Они живут на слизистой оболочке рта, на языке, на эмали зубов, в межзубных пространствах, в человеческой слюне и активно участвуют в пищеварительной функции человека. Постоянной стерильности в ротовой полости добиться невозможно. Даже если использовать мощные антибактериальные средства, спустя некоторое время во рту снова будут обнаружены бактерии. Они постоянно поступают с пищей, водой, воздухом, заносятся из других отделов организма, задерживаются и активно размножаются в благоприятных для этого условиях, ведь во рту человека тепло и влажно.
Еще шестьдесят лет назад датские стоматологи из Королевского стоматологического колледжа в Орхусе провели исследования ротовой полости одиннадцати добровольцев. Они выявили, что и при регулярной чистке зубов во рту здорового человека все равно обитают возбудители ротавирусной инфекции, палочка Коха, вызывающая туберкулез, золотистый стафилококк, стрептококк, пневмококк, провоцирующие тяжелые воспаления легочной системы и другие страшные бактерии и вирусы. Пока организм хозяина не ослаблен какими-либо серьезными недугами и его иммунная система работает, возбудители болезней не размножаются до критичного уровня, угрожающего здоровью, и никак себя не проявляют.
Но если дуть на кровоточащую рану, то вместе с безобидной микрофлорой ротовой полости на пораненные, воспаленные края кожи попадают и болезнетворные бактерии и вирусы и здесь они ведут себя иначе. Микробиологи давно установили, что свернувшаяся кровь - самое благоприятное место для размножения любых микроорганизмов. Вследствие этого на только что затянувшейся ране палочка Коха и стафилококки начинают активно делиться, возникают нагноения и процесс лечения раны в дальнейшем сильно затягивается. Ну а если гнойную рану не лечить, то и вовсе возможно развитие абсцесса и даже заражение крови. Поэтому дуть на открытые раны весьма опасно, поскольку вероятно возникновение быстро развивающихся инфекций.
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