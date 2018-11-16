С 1 января сбор за оформление электронной визы для иностранцев составит 85 долларов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В частности, Кабмин одобрил изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматриваются новые процедуры 1 января:

отмена оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса", поскольку им с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы;

увеличение тарифной ставки консульского сбора за оформление е-виз с 65 до 85 долларов;

расширение перечня оснований для оформления электронной визы. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

Ранее мы писали о том, что в Украине вступил в силу безвизовый режим с еще одной страной.