Петросян развелся с женой [ Редактировать ]
В пятницу, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, передает ТАСС.
"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", - сказал защитник.
Ранее умер легендарный певец.
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