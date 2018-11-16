В пятницу, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, передает ТАСС.

"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", - сказал защитник.

Ранее умер легендарный певец.