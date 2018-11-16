В Украине участились случаи мошенничества и воровства денег с банковских карт. Часто это происходит благодаря тому, что их владельцы совершают покупки через интернет.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, важно не использовать основную карту для платежей онлайн. По словам операционного директора 10Guards Виталия Якушева, для этого можно завести отдельный счет, рассчитанный специально для покупок в сети. При этом пополнять его стоит только в тот момент, когда вы собираетесь что-либо покупать.

"В таком случае, даже если информация по вашей карте попадет в руки злоумышленников, вы сможете заморозить последний платеж и не потеряете деньги, в крайнем случае - потеряете сумму одного транша", - пояснил эксперт.

Кроме того украинцам советуют всегда пользоваться магазинами, адреса которых находятся на доменах "ua" или "com". Поскольку такие ресурсы легче проследить и потом их владельцев можно будет привлечь к ответственности.

"Важно также ознакомиться с отзывами тех, кто уже пользовался сайтом. Причем не стоит обращать внимание на отзывы непосредственно на площадке магазина - найдите по названию магазина упоминания о нем в социальных сетях, на форумах либо в СМИ", - сказано в материале.

Большой проблемой является и тот факт, что мошенники создают сайты, которые внешне дублируют популярных продавцов, а на самом деле являются фишинговыми. Такие порталы воруют данные банковской карты. "Жертва" думает, что вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, но эту информацию копирует специальная программа, а потом с карты снимают деньги.

Чаще всего, после жалобы правоохранителям, киберполиция сайт закрывает, но уже через несколько дней мошенники открывают похожий с другим адресом.

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