Покупки в интернете: как не стать жертвой мошенников [ Редактировать ]
В Украине участились случаи мошенничества и воровства денег с банковских карт. Часто это происходит благодаря тому, что их владельцы совершают покупки через интернет.
Как сказано в материале OBOZREVATEL, важно не использовать основную карту для платежей онлайн. По словам операционного директора 10Guards Виталия Якушева, для этого можно завести отдельный счет, рассчитанный специально для покупок в сети. При этом пополнять его стоит только в тот момент, когда вы собираетесь что-либо покупать.
"В таком случае, даже если информация по вашей карте попадет в руки злоумышленников, вы сможете заморозить последний платеж и не потеряете деньги, в крайнем случае - потеряете сумму одного транша", - пояснил эксперт.
Кроме того украинцам советуют всегда пользоваться магазинами, адреса которых находятся на доменах "ua" или "com". Поскольку такие ресурсы легче проследить и потом их владельцев можно будет привлечь к ответственности.
"Важно также ознакомиться с отзывами тех, кто уже пользовался сайтом. Причем не стоит обращать внимание на отзывы непосредственно на площадке магазина - найдите по названию магазина упоминания о нем в социальных сетях, на форумах либо в СМИ", - сказано в материале.
Большой проблемой является и тот факт, что мошенники создают сайты, которые внешне дублируют популярных продавцов, а на самом деле являются фишинговыми. Такие порталы воруют данные банковской карты. "Жертва" думает, что вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, но эту информацию копирует специальная программа, а потом с карты снимают деньги.
Чаще всего, после жалобы правоохранителям, киберполиция сайт закрывает, но уже через несколько дней мошенники открывают похожий с другим адресом.
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