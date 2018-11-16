То, что сегодня происходит с ремонтом дорог, - это просто гигантская коррупция и обман. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Во время рабочей поездки на Херсонщину оппозиционный политик проинспектировал качество покрытия автодороги сообщением Херсон-Николаев. Выводы неутешительны: дорога - в катастрофическом состоянии и нуждается в полной реконструкции. Такая ситуация, по словам народного депутата, является типичной для всех регионов Украины.

Юрий Бойко отметил, что выделение бюджетных средств на ремонт дорог не может считаться заслугой власти.

Правительство выделило 40 млрд грн на дороги и подает это как большое достижение. На самом деле это совсем не так, ведь водители перечисляют дорожный сбор. Украина потребляет 2 млн тонн бензина в год и примерно 6 млн тонн дизтоплива. Если посчитать налог на это количество горючего, то это примерно 1,5 млрд евро в год, или 50 млрд грн. То есть, приезжает человек на заправку: 1 л бензина там стоит 32-35 грн, 7 грн из этой суммы он платит, чтобы иметь возможность ездить по нормальным дорогами. Вот только дорог нет.

По его словам, практически 90% дорог на Херсонщине в ужасном состоянии, притом, что в прошлом году на строительство нового дорожного полотна использовано только 64% ​​от запланированной суммы.

"Ориентировочно 200 миллионов гривен не были использованы из-за элементарного бардака во власти, в частности, в Херсонской области. Они просто не смогли их освоить. Ведь, когда готовятся ремонтные работы, нужно прежде всего оценить трудовой, технический и финансовый ресурс. Это дело профессионализма. Они приглашают непонятно кого. Первый руководитель "Укравтодора" - негодяй, затем они пригласили поляка, которого уволили с должности в Польше и привезли сюда. Правительство абсолютно непрофессионально подходит к любому вопросу. Поэтому неудивительно, что уже через полгода после ремонта, дороги разрушаются и их начинают строить заново. А все из-за абсолютно низкого уровня профессионализма. И это типичная ситуация для всех областей", - акцентировал Юрий Бойко.

По мнению парламентария, качественные дороги в Украине отсутствуют также из-за масштабной коррупции в строительной отрасли.

"Если строить 1 км дороги, ориентируясь на стандартную цену - 12 млн грн, то за эти средства ежегодно можно строить 4,5 тыс. км дорог. У нас строят значительно меньше. Более того, эта цифра почти засекречена, никто из-за масштабной коррупции не знает, сколько дорог реально было построено. Это очередной провал правительства. Это просто пшик, ведь дорог в Украине практически нет. И нет положительных сдвигов, которые анонсирует правительство. В этом вопросе надо наводить порядок", - добавил народный депутат.

Юрий Бойко считает, что дорожную отрасль следует очистить от коррупции.

Если налог на дороги будет отделен от коррупции, будет реальная стоимость и реальное строительство, то за 5-8 лет можно достичь значительных сдвигов. А то, что сегодня происходит - это просто гигантская коррупция и обман.

Сопредседатель "Оппозиционного блока" рассказал, что уже направил запрос в "Укравтодор", к премьер-министру и в Генпрокуратуру из-за катастрофического состояния дорог в Украине.

"Недавно я получил обращение от водителей Полтавщины. Там ситуация с дорогами не менее ужасная. В самой Полтаве практически нет дорог. Соответственно я направил депутатский запрос. И я обязательно прослежу, чтобы была реакция. В случае, если ее в ближайшее время не будет, то я снова поеду в Полтаву и заставлю местных руководителей делать то, что они должны. А после смены власти все они будут отвечать. Если были украдены средства, как мне говорили водители, то они понесут за это уголовную ответственность. Я прослежу", - подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционного блока".