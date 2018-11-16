У ДПС перейшли на посилений режим охорони кордону

На Закарпатті тютюнові контрабандисти на автівці збили прикордонника. Нині офіцер у вкрай важкому стані у комі.

Інцидент стався під час спільної українсько-румунської операції протидії контрабанді. Військові затримали зловмисників із десятьма ящиками цигарок. Поки опитували одного із порушників, інший автівкою на повній швидкості збив прикордонника й утік. Його зараз розшукують.

У ДПС перейшли на посилений режим охорони кордону.