На Закарпатті тютюнові контрабандисти збили прикордонника [ Редактировать ]
На Закарпатті тютюнові контрабандисти на автівці збили прикордонника. Нині офіцер у вкрай важкому стані у комі.
Інцидент стався під час спільної українсько-румунської операції протидії контрабанді. Військові затримали зловмисників із десятьма ящиками цигарок. Поки опитували одного із порушників, інший автівкою на повній швидкості збив прикордонника й утік. Його зараз розшукують.
У ДПС перейшли на посилений режим охорони кордону.
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