Профільний комітет Генасамблеї ООН схвалив оновлений проект резолюції щодо захисту прав людини в Криму. Внесений українською стороною документ набрав 67 голосів "за", "проти" - 26.

Резолюція, зокрема, зобов'язує повернути Україні окуповану територію, засуджує політичне переслідування українських громадян на території півострова, а також визнає політв'язнями поіменно - Олега Сенцова, Володимира Балуха та кримсько-татарського активіста Еміра-Усеїна Куку, який незаконно ув'язнений в Росії.