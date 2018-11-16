Комітет Генасамблеї ООН схвалив документ щодо прав людини в Криму [ Редактировать ]
Профільний комітет Генасамблеї ООН схвалив оновлений проект резолюції щодо захисту прав людини в Криму. Внесений українською стороною документ набрав 67 голосів "за", "проти" - 26.
Резолюція, зокрема, зобов'язує повернути Україні окуповану територію, засуджує політичне переслідування українських громадян на території півострова, а також визнає політв'язнями поіменно - Олега Сенцова, Володимира Балуха та кримсько-татарського активіста Еміра-Усеїна Куку, який незаконно ув'язнений в Росії.
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