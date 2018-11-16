Російські найманці сьогодні вночі обстріляли житлові квартали Шумів та Південного, на Донеччині. Били з окупованої Горлівки, ховаючись між будинками, в яких мешкають люди.

За інформацією військових, окупанти випустили 150 мін 120-го калібру. Зруйновано більше десяти осель, на щастя, люди з них виїхали ще раніше - тож ніхто не постраждав.

На цих кадрах - наслідки зухвалого обстрілу. Відео оприлюднив штаб Операції Об'єднаних сил. Попри тривожну ніч, майже чотири сотні дітей сьогодні все ж пішли до школи, - йдеться у повідомленні.

Загалом, за добу 16 ворожих атак, двох військових поранено. За даними розвідки: у боях знищено п'ятьох бойовиків, іще п'ятьох поранено.