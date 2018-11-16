Бойовики обстріляли житлові квартали Шумів та Південного [ Редактировать ]
Російські найманці сьогодні вночі обстріляли житлові квартали Шумів та Південного, на Донеччині. Били з окупованої Горлівки, ховаючись між будинками, в яких мешкають люди.
За інформацією військових, окупанти випустили 150 мін 120-го калібру. Зруйновано більше десяти осель, на щастя, люди з них виїхали ще раніше - тож ніхто не постраждав.
На цих кадрах - наслідки зухвалого обстрілу. Відео оприлюднив штаб Операції Об'єднаних сил. Попри тривожну ніч, майже чотири сотні дітей сьогодні все ж пішли до школи, - йдеться у повідомленні.
Загалом, за добу 16 ворожих атак, двох військових поранено. За даними розвідки: у боях знищено п'ятьох бойовиків, іще п'ятьох поранено.
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