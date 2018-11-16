Андрія Бабіша звинувачують у розтраті двох мільйонів євро субвенцій

Тисячі людей у центрі Праги вимагали відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша через скандал із його сином. Мітингарі тримали прапори Чехії та Євросоюзу і плакати "Геть Бабіша!".

Вони обурені нещодавнім інтерв'ю прем'єрового сина, в якому той розповів, що підлеглі батька вивезли його до анексованого Криму, аби він не зміг свідчити у кримінальній справі.

Андрія Бабіша звинувачують у розтраті двох мільйонів євро субвенцій від Євросоюзу.