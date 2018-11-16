Семеро миротворців ООН загинули у Демократичній Республіці Конго під час виконання місії. Іще десятеро - отримали поранення, один - зник безвісти. Це найбільша втрата миротворчої місії ООН у країні з грудня минулого року, коли повстанці вбили 15 людей.

Сталося це під час спільної операції проти джихадистського повстанського угруповання, яке звинувачують у жорстоких нападах на мирних жителів.

"Загинули шестеро миротворців із Малаві та один із Танзанії. Ми висловлюємо свої співчуття їхнім родинам. Це сталося під час операції на сході країни. У конголезькому збройному угрупованні також є загиблі", - заявив представник ООН Стефан Дюжаррік.