У Смілу поступово повертається тепло. Після вчорашнього розпорядження президента, "Нафтогаз" почав подавати паливо до місцевих котелень. На ранок уже запущено більше половини з них. Решта працюють із затримкою, оскільки ще на весні від загальної системи їх відрізав облгаз. Аби відновити постачання палива, фахівцям довелося працювати ще з ночі. Крім того, відучора комунальники почали зливати воду з теплової мережі, щоб не допустити її руйнування під час морозів. До завтра тепло планують подати по всій Смілі.

"Ми живемо зараз в такому режимі надзвичайному, але справа в тому що сьогодні у нас накінець то мають подати тепло. Вже наша котельня працює, але до нас тепло ще поки не дійшло. Ми дуже очікуємо, батареї вже заповнені водою. Робота розпочалась і ми це знаємо", - говорить Світлана Щирбул, директор смілянської школи мистецтв.

"Наразі включається тепло і 70% котельних уже запустилось. 6 шкіл , 3 дитсадочка , три лікарні , 25 будинків, навіть у виконкомі на даний момент уже теплі батареї. Чесно кажучи - це дійсно перемога", - говорить Олексій Цибко, міський голова міста Сміла.