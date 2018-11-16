Президент Філіппін прогуляв саміт в Сінгапурі [ Редактировать ]
Президент Філіппін прогуляв півдня саміту в Сінгапурі, бо вирішив подрімати. Родріго Дутерте пропустив щонайменше 4 групових засідання під час зустрічі Асоціації країн Південно-Східної Азії.
Його прес-секретар заявив: напередодні президент півночі працював і відпочивав не більш як три години. Філіппінська опозиція каже: сімдесяти три річний Дутерте або дуже старий, або ледачий та безвідповідальний.
А сам президент зазначив: якби не денний сон, із навантаженням він би не впорався.
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