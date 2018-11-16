Пасажирам Євросоюзу збільшили компенсацію за спізнення потяга [ Редактировать ]
Пасажирам європейського залізничного транспорту збільшили компенсацію за спізнення потяга. Відповідне рішення ухвалили депутати Європарламенту.
За затримку поїзда на півтори години пасажирам повертатимуть 75 відсотків вартості квитка. А якщо потяг запізниться на понад дві години - компенсація становитиме 100 відсотків, тобто повну вартість квитка.
Також обмежено кількість випадків, у яких залізничні компанії зможуть виправдовувати затримки руху "надзвичайними обставинами".
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