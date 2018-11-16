У Шанхаї збудували незвичайний готель [ Редактировать ]
Готель у скелі збудували у Шанхаї. Для цього майже 38 тисяч квадратних метрів вирізали у місцевому кар'єрі. Там на 17 поверхах облаштували 336 кімнат. Більшість із них - розташовані під землею.
Засновники готелю кажуть: із самого початку архітектори запевняли, що проект втілити в життя неможливо, адже він суперечив базовим принципам будівництва. Але вихід усе-таки знайшли. Клієнтів запевняють: готель безпечний і готовий до експлуатації.
Для відвідувачів його відкриють 20-го листопада.
по теме
У Шанхаї збудували готель у скелі
Готель у скелі збудували у Шанхаї. Для цього майже 38 тисяч квадратних метрів вирізали у місцевому кар'єрі. Там на 17 поверхах облаштували 336 кімнат. Більшість із них розташовані під землею
У Будапешті відкрили дайвінг-центр у підводній печері
Тепер не треба витрачати шалені гроші, аби поїхати на інший кінець світу і попірнати з аквалангом. Будапешт запрошує шукачів пригод до дайвінг-центру, який розташований просто під містом
Віза до Таїланду для українців стала безкоштовною
Відсьогодні таїландська віза для українців безкоштовна. Про це повідомив повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта
Самые безопасные страны для туристов (рейтинг)
При составлении рейтинга были проанализированы 20 популярных туристических направлений
Отдых в Египте закончился побоищем на борту
Громкий воздушный инцидент с участием украинских туристов произошел на борту самолета, летевшего из Египта