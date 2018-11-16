Обручальное кольцо: Ани Лорак заинтриговала фанатов [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Ани Лорак показала новое фото, на котором она предстала в непривычном для ее подписчиков образе. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram..
На снимке пользователи обратили внимание не на образ артистки, а на интересную деталь - кольцо на безымянном пальце левой руки Лорак.
Ранее мы писали о том, что Лорак раскритиковали за откровенное мини.
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