Украинская певица Ани Лорак показала новое фото, на котором она предстала в непривычном для ее подписчиков образе. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram..

На снимке пользователи обратили внимание не на образ артистки, а на интересную деталь - кольцо на безымянном пальце левой руки Лорак.

Ранее мы писали о том, что Лорак раскритиковали за откровенное мини.