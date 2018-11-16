В пятницу, 16 ноября, в Херсоне водители маршруток не вышли на работу в знак протеста против решения суда, которым приостанавливается решение о поднятии платы за проезд до шести гривен сообщает Таймс.com.ua.

На остановках скапливается большое количество людей. Переполненные троллейбусы проезжают мимо, не останавливаясь.

Отмечается, что некоторые автолюбители подбирают пассажиров, но это в целом не спасает от коллапса.

Впрочем, некоторые маршрутчики-одиночки все же вышли на линии, но требуют за проезд даже не шесть, а восемь гривен.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне добились снижения цен на маршрутки.