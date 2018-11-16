Транспортный коллапс в Херсоне: водители устроили забастовку [ Редактировать ]
В пятницу, 16 ноября, в Херсоне водители маршруток не вышли на работу в знак протеста против решения суда, которым приостанавливается решение о поднятии платы за проезд до шести гривен сообщает Таймс.com.ua.
На остановках скапливается большое количество людей. Переполненные троллейбусы проезжают мимо, не останавливаясь.
Отмечается, что некоторые автолюбители подбирают пассажиров, но это в целом не спасает от коллапса.
Впрочем, некоторые маршрутчики-одиночки все же вышли на линии, но требуют за проезд даже не шесть, а восемь гривен.
Ранее мы писали о том, что в Херсоне добились снижения цен на маршрутки.
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